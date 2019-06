Ehemaliger NFL-Spieler vergewaltigte Obdachlose

In den USA sorgt ein Vergewaltigungs-Skandal für große Aufregung. Im Mittelpunkt steht dabei der frühere NFL-Star Kellen Winslow Jr. Der 35-Jährige wurde von einem Gericht in San Diego schuldig gesprochen, vergangenes Jahr eine knapp 60-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Zudem befand ihn die Jury auch wegen Exhibitionismus für schuldig.

Winslow Jr. war Tight End bei den Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots und New York Jets. 2004 wurde an sechster Stelle gedraftet, 2008 war er Teilnehmer am Pro Bowl. Seither ist er jedoch tief gefallen.

2018 hatte er eine obdachlose Frau zunächst auf einen Kaffee in der Kleinstadt Encinitas bei San Diego eingeladen. Anschließend fuhr er mit ihr in seinem Auto an einen ruhigen Ort und vergewaltigt die damals 58-Jjährige.

Winslows Anwälte plädierten zwar auf Freispruch, doch GPS-Daten seines Navis, DNA-Spuren sowie die Aussagen mehrerer Frauen überführten den Ex-NFl-Star einwandfrei, so die Staatsanwaltschaft.

Noch kein Urteil gibt es indes in zwei weiteren Fällen, in denen Winslow angeklagt wird. Er soll ebenfalls 2018 eine 54-Jährige Anhalterin in Encinitas mitgenommen und in seinem Auto vergewaltigt haben. Zudem soll er bereits 2003 im Alter von 19 Jahren eine 17-Jährige missbraucht haben. Das Opfer meldete sich erst jetzt, nachdem die anderen Fälle bekannt wurden.

Winslow, der im Lauf seiner Karriere rund 40 Millionen Dollar verdient haben soll, droht nun lebenslänglich Haft.

(Heute Sport)