Familie von David Lama plant große Gedenkfeier

Vor rund zwei Monaten sind die beiden Tiroler Extrem-Bergsteiger David Lama und Hansjörg Auer sowie der US-Amerikaner Jess Roskelley bei einem Lawinenabgang im Banff-Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains tödlich verunglückt.

Nun hat sich das Management von David Lama auf Facebook zu Wort gemeldet: "Wir möchten uns abermals für die anhaltende Anteilnahme bedanken. Die vielen Briefe, wohltuenden Worte und Gesten empfinden wir als große Stütze in dieser schweren Zeit. Es tut gut, zu wissen, dass so viele Menschen David im Herzen tragen."

In Erinnerung an den Tiroler wird am 19. Juli ein Lichtermeer in der Axamer Lizum entflammen. "Mit Blick auf die Kalkkögel, seine liebsten heimischen Berge, möchten wir am Hoadl Davids einzigartigem Leben gedenken."

