Federer-Bezwinger gegen Nadal völlig chancenlos

Rafael Nadal präsentiert sich bei den Australian Open weiterhin in bestechender Form!

Der Spanier verlor auch gegen Stefanos Tsitsipas, der in Melbourne immerhin niemand geringeren als Roger Federer eliminiert hat, keinen Satz und setzte sich in nur eindreiviertel Stunden mit 6:2, 6.4, 6:0 durch. Der 20-jährige Grieche fand gegen den überragenden Nadal kein Mittel und brach am Ende richtiggehend ein. Seinen ersten Breakball überhaupt erarbeitete sich Tsitsipas erst beim Stand von 0:5 im dritten Satz. Doch selbst das Ehrengame blieb ihm verwehrt.

Nadal hat auf seinem Weg in das Finale des ersten Grand-Slam-Turniers erstmals keinen Satz abgegeben. Von vier Endspielen in Melbourne hat der Weltranglisten-Zweite allerdings nur eines gewonnen (2009 in fünf Sätzen gegen Roger Federer). 2012 (gegen Djokovic), 2014 (gegen Stan Wawrinka) und 2017 (gegen Federer) verlor der 32-Jährige das Endspiel.

In seinem fünften Australian-Open-Finale trifft Nadal am Sonntag auf Novak Djokovic oder Lucas Pouille. Das Halbfinal-Duell zwischen dem Weltranglisten-Ersten und dem französischen Überraschungsmann findet am Freitag statt.

