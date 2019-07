Federer mit Zauber-Tennis im Wimbledon-Finale

Der Tennis-Klassiker des letzten Jahrzehnts hielt auch im Halbfinale von Wimbledon was er verprach. Roger Federer rang Rafael Nadal in einem epischen Match am heiligen Rasen mit 7:6 (7:3), 1:6, 6:3 und 6:4 nieder. Im Finale wartet Titelverteidiger Novak Djokovic.

So laut war es am Center Court an der Church Road selten, doch die beiden absoluten Tennis-Topstars ihrer Epoche brachten selbst das britische Publikum zum staunen.

Schon im ersten Satz sah man, diese beiden schenken sich heute keinen Ball. Der Schweizer setzte sich im Tie-Break mit 7:6 (7:3) durch. Der Spanier fand im zweiten Satz plötzlich sein Gaspedal und rasierte mit 6:1 über Federer hinweg.

Unglaubliches Tennis

Die Achterbahnfahrt ging weiter, denn ab dem dritten Set war wieder der FedExpress der Chef am Platz - 6:3 im Dritten. Das Break zum 2:1 im vierten Satz war Rogers Schlüssel zum Finale. Nadal musste kommen, das nutzte Federer eiskalt aus und schoss sich mit aggressivem Rasentennis und einem 6:4 in sein zwölftes Wimbledon-Finale. Dabei musste der Schweizer im letzten Game noch einmal hart ran, denn Nadal brachte am Ende noch einmal unglaubliche Bälle zurück.

Dort wartet mit Titelverteidiger Novak Djokovic die Nummer eins der Welt, das wird ebenfalls ein Leckerbissen am Sonntag!

Roger Federer: "Ich bin sehr erschöpft, Matches gegen Rafa sind immer unglaublich. Ich glaube das war Tennis auf höchstem Niveau, er hat mir alles abverlangt, großer Respekt!"

(PiP)