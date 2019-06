Fix! Dominic Thiem spielt für das "Team Europa"

Thiem im "Team Europa". Österreichs Tennis-Ass wurde am Freitag offiziell von der schwedischen Legende Björn Borg ins Aufgebot für den Laver Cup vom 20. bis 22. September in Genf berufen. Das Duell Europa gegen die Welt zählt erstmals zur ATP-Tour.

Für den Weltranglisten-Vierten ist es die zweite Nominierung für das vom Ryder Cup im Golf inspirierten Turnier. Gespielt wird in Einzel und Doppel an drei Tagen. Für Siege gibt es am Freitag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte.

Schon 2017 hatte Thiem bei der Premiere in Prag aufgeschlagen. Damals gewann Europa mit 13:8. Auch 2018 setzten sich die Europäer ohne Thiem in Chicago mit 15:9 durch.

"In Prag dabei gewesen zu sein, war eine unglaubliche Erfahrung. Es ist einmaligen, mit Spielern im selben Team zu sein, gegen die man sonst spielt", so Thiem zur Einberufung. "Ich bin froh, dass er zurück im Team ist. Er war ein großartiger Spieler in Prag und seine Form ist außergewöhnlich", so Team-Kapitän Borg.

Gemeinsam mit dem 25-jährigen Lichtenwörther wurden Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev und Fabio Fognini im "Team Europa" berufen. Ein sechster Platz ist noch frei. Kapitän John McEnroe ernennt die Weltauswahl.

(wem)