Footballer verliert Arm – Liga zahlt Operationen

Der 4. Juli veränderte alles im Leben von Kendrick Norton. Der "Defensive Tackle" der Miami Dolphins überschlag sich mit seinem Pick-Up-Truck, der auf dem Dach liegen blieb.

Norton kam mit dem Leben davon, aufgrund der schweren Verletzungen musste dem 22-Jährige allerdings der linke Arm amputiert werden. Seinen Glauben verliert er dadurch aber nicht: "Mir geht's gut, danke an alle, die an mich gedacht haben", teilt er via Instagramm mit. "Mir geht's gut, danke für die Gebete, Gott ist groß."

Doch mit der Amputation war auch klar, dass die Football-Karriere von Norton zu Ende ist. Diese Tatsache und die horrend hohen Kosten der drei Operationen, die er bereits über sich ergehen lassen musste, stellten den Footballer vor große finanzielle Probleme.

Sein Verein Miami sprang allerdings für ihn ein, übernahm alle Krankenhausrechungen. 495.000 US-Dollar hätte Norton bei den Dolphins noch in diesem Jahr verdient. Dieser soll jetzt auf die „Non-Football Injury List“ gesetzt werden, dann können die Dolphins wählen, ob sie ihm sein Gehalt für 2019 noch bezahlen, oder nicht.

Nortons Familie ruft auf der Plattform "GoFundMe" zu Spenden auf. Ziel sind 150.000 US-Dollar, mit denen das Unfallopfer künftig auch seinen Lebensunterhalt bestreiten will.





Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)