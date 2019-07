Heftiger Massencrash beim "Mountain of Hell"

Heftiger Crash in den französischen Alpen. Beim Downhill-Klassiker "Mountain of Hell" stürzten gleich mehrere Hundert Extrem-Biker - mit 110 km/h!

Am Gletscher auf Les Deux Alpes in Frankreich duellieren sich einmal im Jahr die verrückten Extrem-Radler. Mit dem Mountainbike geht's den eisigen Gletscher hinunter, das Rennen war in diesem Jahr für einen Großteil des Teilnehmerfelds schon kurz nach dem Start vorbei.

Bei einem Massencrash wurden mehrere Fahrer leicht verletzt, die spektakulären Bilder seht ihr im Video oberhalb!

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)