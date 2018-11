Hirnblutung! 13-jähriger Thaiboxer nach Kampf tot

Thaiboxen ist in Thailand nicht nur äußerst beliebt, sondern wird oft als Chance gesehen, der Armut zu entkommen. Deswegen steigen viele Talente schon in sehr jungen Jahren in den Ring. Das kann fatale Konsequenzen haben, wie ein tragischer Fall jetzt zeigt. Ein 13-jähriger Schüler erlitt bei einem Kampf tödliche Verletzungen.

Was war passiert? Das Box-Talent kam bei einem Schlag zu Sturz, landete dabei so unglücklich auf seinem Kopf, dass er eine Gehirnblutung erlitt. Zwar wurde er in ein Krankenhaus nahe der Hauptstadt Bangkok gebracht, dort erlag er aber seinen Verletzungen. Er trug bei seinem Kampf keinen Kopfschutz.

Laut dem TV-Sender Workpoint hatte er bereits in jungen Jahren mit dem Kampfsport begonnen, schon mit acht Jahren boxte er das erste Mal um Geld. Für einen erfolgreichen Kampf vor Publikum erhalten die jungen Boxer in Thailand Preisgelder von bis zu 80 Euro.

