Hollywood-Star zu Thiem: "Niemand kennt dich!"

Dominic Thiem kämpft am Donnerstag in Paris um das Halbfinale der French Open. Dass Thiem, die Nummer vier im ATP-Ranking, zu den besten Tennisspielern des Planeten zählt, dürfte sich noch nicht nach Nordamerika herumgesprochen haben.

In der Talkshow "The View" zerreißen sich vier bekannte Gäste das Maul über den Österreicher und lassen dabei jeglichen Respekt vermissen.

Der Hintergrund: Thiem hatte sich echauffiert, dass seine Pressekonferenz kurzfristig verschoben wurde. "Ich bin ja kein Junior mehr", schnaubte er. Superstar Serena Williams hatte nach ihrer Niederlage die Anlage möglichst schnell verlassen wollen. Thiem brach wutentbrannt ab.

Am Tag darauf sagte Thiem: "Für mich ist die Sache erledigt. Ich selber war auch nicht verärgert oder frustriert. Ich bin sogar deshalb rechtzeitig zum Champions-League-Finale gekommen, aber ich denke, dass es ums Prinzip geht."

Thiem in TV-Show zerrissen

Zurück in die USA: Dort ist die Sache noch nicht erledigt, debattierten Schauspielerin Whoopi Goldberg, Ana Navarro (Republikanerin und politische Kommentatorin für Nachrichtenagenturen), Sunny Hostin (Anwältin) und Tara Setmayer (CNN) in "The View" über den Vorfall.

Whoopi Goldbergs respektlose Botschaft an Thiem: "Hör gut zu: Niemand weiß, wer du bist. Du bist vielleicht ein großer Name in der Tennis-Welt, aber das ist eine große Sache! Die Leute wollen wissen, warum Serena so früh ausgeschieden ist. Sei kein Dummkopf, gib nicht ihr die Schuld."

Ana Navarro schlägt in dieselbe Kerbe: "Serena ist die Königin. Hab ein wenig Bewusstsein dafür, dass Serena Williams in einer eigenen Klasse spielt. Vielleicht bist du eines Tages der König des Tennis, aber aktuell wissen wir nicht, wer du bist."

