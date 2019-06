Instagram sperrt Account von blonder CL-Flitzerin

Wer hätte das gedacht? Eine 22-jähriges Instagram-Model wird in wenigen Sekunden zum Internet-Star. Die Rede ist von Kinsey Wolanski, die beim Finalspiel der Champions-League in Madrid durch eine freizügige Flitzeraktion am Spielfeld für Furore sorgte.

Seitdem stieg die Anzahl der Abonnenten auf ihrem Instagram-Profil rasant an: Von ursprünglich 314.000 auf rund 2,4 Millionen Follower. Doch nun hat Instagram ihre Seite offenbar offline genommen. Die Seite ist jedenfalls nicht mehr abrufbar.

(zdz)