Jetzt greift Coca Cola das Red-Bull-Imperium an

Von der Formel 1 über Fußball, Eishockey, Wintersport bis hin zu Extremsportarten wie Cliff Diving – Red Bull ist aus dem Sport-Sponsoring nicht mehr wegzudenken.

Doch Dietrich Mateschitz könnte bald kleinere Brötchen backen. Gezwungenermaßen. Denn mit Coca Cola steigt ein weiterer Konkurrent in den hart umkämpften Energydrink-Markt ein.

Schon ab Mai soll Coca Cola Energy im Handel stehen. Bereits zuvor erfolgt der Verkaufsstart in Spanien und Ungarn. Das Getränk soll ebenso in 250-ml-Dosen verkauft werden, im Vergleich zum "Bullen"-Getränk kein Taurin enthalten. Dafür mehr Koffein.

Harte Konkurrenz also für die Roten Bullen, die im Jahr 2018 6,79 Milliarden Dosen verkauften, damit 5,5 Milliarden Euro Umsatz machten.

Viel Geld davon fließen ins Sponsoring. Fraglich, ob sich Red Bull noch zwei Formel-1-Teams, eine Fußballmannschaft in Deutschland und eine in Österreich sowie zahlreiche Engagements in hippen Extremsportarten leisten möchte.

Gerade diese Verknüpfung mit dem Sport hat Red Bull als Marke etabliert, ein Lifestyle-Produkt geschaffen. Gut möglich, dass auch Coca Cola ins Sportsponsoring einsteigen möchte...

(Heute Sport)