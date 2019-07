Judo-Star Craig Fallon mit nur 36 Jahren verstorben

Die Judo-Welt steht unter Schock! Der frühere Weltmeister Craig Fallon ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. Der Brite hinterließ auch in Österreich seine Spuren.

Fallon hatte in seiner Karriere früh Erfolg. In der Klasse bis 60 kg hatte er sich 2005 in Kairo zum Weltmeister gekrönt. Im Jahr darauf folgte der Europameistertitel. 2011 erklärte Fallon seinen Rücktritt.

Danach zog es den Briten auch nach Österreich, er heuerte 2017 beim Landesverband Vorarlberg an, coachte dort die Talente Laurin Böhler und Vache Adamyan.

Erst im März war Fallon als Cheftrainer zum walisischen Judoverband gewechselt.

Fallons früherer Coach Fitzroy Davis trauerte um den 36-Jährigen. "Ich kannte ihn, seit er 15 war. Ich kann auch an lustige Zeiten zurückdenken. Seine Hingabe an den Sport, den er liebte, wird mich für immer begleiten."

(wem)