Marach: "Hauptsache, die Frau ist stolz auf mich"

Der Beste der Welt sein. Davon träumen viele. Tennis-Ass Oliver Marach schaffte das – in seiner 21. Saison, mit 38 Jahren! Als erster Österreicher wird er das Tennis-Jahr als Nummer 1 beenden. Sport-Geschichte! Bei den ATP-Finals in London, wo er heute mit Partner Mate Pavic (KRO) auf Pierre Hugues-Herbert und Nicolas Mahut (FRA) trifft, will der Steirer sein – wie er sagt "unmenschliches Jahr" – krönen.

Voltaren, 39 Grad Fieber, Lebensmittelvergiftung

Vier Titel holte er 2018 – darunter die Australian Open. Bei den French Open wurde der Siegeszug erst im Finale gestoppt. Eine Million Euro cashte er. "So viel wie nie“, sagt er "Heute". Übrig bleibt nicht viel. Allein der gefeuerte Trainer und die zwei Physiotherapeuten koste­ten knapp 200.000 €. Die Physios sind nötig, weil der Körper "oft überbelastet" ist. Seit Wien zwickt die Schulter, spielt er nur mit Voltaren. In Australien siegte er mit 39 Grad Fieber, in Rotterdam stoppte ihn eine Lebensmittelvergiftung. Bei Doppelpartner Mate Pavic (KR) war die Rippe kaputt, ist jetzt der Bauchmuskel lädiert. "Es war noch mehr drinnen für uns", ist Marach überzeugt.

Auch die Saison-Vorbereitung war ein Albtraum. "Ich rannte bei der Uni Graz auf der Tartanbahn, stellte mir bildlich die Nummer 1 vor", erzählt er. Zwei Tage später streikte der Rücken. Mit zwei (!) Tennistrainings und zig Spritzen vom Arzt am Chiemsee ging er in die Tennis-Saison. Der Rest: ein Märchen!

"Beziehung zu Doppelpartner wie eine Ehe"

Fühlt er seine Leistung genug wertgeschätzt? "Meine Frau sagte mir erst heute, dass sie stolz auf mich ist. Das ist die Hauptsache."

Marach lebt mit seiner Familie in Panama, investierte dort in Immobilien. Höchstens 200.000 € bleiben ihm heuer. "Ich schmeiße kein Geld raus", sagt er. "Die Kinder sollen eine gute Erziehung, Bildung haben. Ich bin nicht viel daheim."

Auch mit Partner Pavic führt er eine Ehe. "Es gibt Streit, wir verstehen uns aber – im Gegensatz zu anderen Duos." Auch 2019 spielen sie fix gemeinsam. Jetzt zählt aber nur London: "Ziel ist der Titel!"

