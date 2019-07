Marach/Melzer nach Krimi in 2. Wimbledon-Runde

Jürgen Melzer und Oliver Marach stehen in der zweiten Runde des Doppelbewerbs in Wimbledon. Am heiligen Rasen an der Church Road brauchte das ÖTV-Duo aber 3:20 Stunden und gute Nerven.

Melzer und Marach lagen gegen Cheng-Peng Hsieh und Christopher Rungkat schon nach 6:3 und 6:4 zwei Sätze voran, der Taiwaner und der Inder konterten aber und schnappten sich die Sätze drei und vier (1:6, 1:6).

Nach dem schweren Durchhänger erfingen sich Marach und Melzer aber wieder und siegten mit 11:9. In der zweiten Runde droht ein Österreicher-Duell, sollte Philipp Oswald mit seinem tschechischen Partner Roman Jebavy ihre Partie am Donnerstag gewinnen.

Melzer ist auch noch im Mixed-Bewerb vertreten, als einziger Österreicher tritt er mit der Russin Anastasia Pavlyuchenkova an, ebenfalls am Donnerstag.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)