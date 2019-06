McGregor fordert neuen Kampf gegen Mayweather

Conor McGregor möchte es noch einmal wissen!

Der 40-Jährige Ire hat offenbar den ehemaligen US-Boxer Floyd Mayweather zu einem neuen Kampf aufgefordert. Auf Twitter schrieb er: "Boxen ist großartig, ich hätte Spaß an einem weiteren Versuch! Ich fordere Juan Manuel Mayweather zu einer Revanche heraus."

Der ehemalige UFC-Star hatte im August 2017 in Las Vegas unter großem Medienwirbel einen Box-Kampf gegen den ehemaligen Mehrfach-Weltmeister bestritten. McGregor, dessen Metier die "Mixed Martial Arts" sind, verlor den Kampf in der zehnten Runde durch technisches K.o. Bereits im selben Jahr war noch von einem Rückkampf die Rede, materialisiert hat sich das Vorhaben des Iren allerdings nicht.

Juan Manuel statt Floyd

Warum McGregor Mayweather in seinem Tweet den Namen "Juan Manuel" statt "Floyd" gab, erklärte er nicht. Am wahrscheinlichsten ist allerdings, dass er damit auf den verlorenen Box-Kampf anspielt. In einem früheren Interview hatte McGregor erklärt, er wäre über den "mexikanischen" Boxstil Mayweathers überrascht gewesen. Der 42-jährige US-Amerikaner war vor allem für seine eiserne Defensive bekannt, gegen den Iren trat er hingegen unerwartet offensiv auf.

