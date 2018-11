Melzer: "Wollte nur, dass die Schmerzen aufhören"

Es war ein Ende mit Schrecken. Eine akute Gastritis beendete in der Vorwoche die Einzel-Karriere von Jürgen Melzer. Zur Erinnerung: Der Routinier hatte den Plan, sich in der Stadthalle von der ATP-Bühne zu verabschieden. In Runde eins gewann der 37-Jährige dann sensationell gegen Milos Raonic – Nummer 21 der Tennis-Welt. Zum Achtelfinal-Duell gegen Kevin Anderson kam es jedoch nicht. Melzer musste absagen, fuhr nicht auf den Centercourt, sondern ins Spital.

Drei Nächte verbrachte der fünffache Turniersieger im Krankenhaus. "Ich wollte einfach nur, dass diese Schmerzen aufhören", sagt er zur "Presse". Mittlerweile ist Melzer auf dem Weg der Besserung. Nachsatz: "Ich habe weiterhin Magenschmerzen, es braucht noch Zeit."

Melzer auf Partnersuche

Den Grund für den gesundheitlichen Tiefschlag kennt der Tennis-Spieler nicht. "Vielleicht war es Stress, vielleicht ein Schmerzmittel, oder doch ein Keim. Es gibt mehrere Möglichkeiten."

Die Einzel-Laufbahn von Melzer ist (auf ATP-Ebene) jedenfalls beendet. Im Doppel will er 2019 noch mal angreifen. Mit welchem Partner, ist offen. "Ich werde mir die Rangliste hernehmen und anschauen, wer zu mir passt."



