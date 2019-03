MotoGP-Star Marquez feiert ersten Saisonsieg

Beim Saison-Auftakt musste sich Marc Marquez noch hauchdünn geschlagen geben – doch im zweiten Saisonrennen schlug der Spanier eiskalt zurück! Beim MotoGP-Rennen in Rio Hondo setzte sich der Weltmeister vor Valentino Rossi und Andrea Dovizioso souverän mit einem Vorsprung von 9,8 Sekunden durch. Der Lohn: Der 45. MotoGP-Karriere-Sieg und Platz eins in der Weltmeisterschaft.

"Ein wichtiger Tag für mich, ich war hochkonzentriert. Alles hat funktioniert", zog Marquez zufrieden Bilanz. "Ich war von Beginn an vorne, haben den Abstand gut gemanagt und den Vorsprung gut verwaltet."

Das tat er allerdings. Denn sein Rivale Andrea Dovizioso, der über Platz drei nicht hinauskam, sah von Marquez und seiner Honda nur den Auspuff, musste sich selbst aber mit Altmeister Valentino Rossi und Co. herumschlagen. Ein nervenaufreibendes Duell, das in der letzten Runde an den "Dottore" auf der Yamaha ging.

Rossi jubelte über den Sieg im hauchdünnen Duell: "Ich war so lange nicht mehr am Podium, deswegen bin ich sehr glücklich. Ich war unterwegs, als wenn ich noch jung wäre." Dovizioso gratuliert der Motorrad-Legende und versichert: "Ich bin glücklich über den Stockerlplatz. Aber mit den Reifen konnte ich Platz zwei nicht halten. Vielleicht war es nicht die richtige Strategie."

Die PS-Stars haben nun zwei Wochen Zeit, das Rennen zu verarbeiten. Am 14. April geht es mit dem Grand Prix von Amerika in Austin (USA) weiter.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)