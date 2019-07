MotoGP-Star Marquez jubelt über Rekordsieg

Auf dieser Strecke ist Marc Marquez einfach unschlagbar! Beim MotoGP-Rennen am Sachsenring feiert der Spanier seinen Klasse-übergreifend zehnten Sieg in Deutschland in Serie – Rekord! Sieben Siege in Serie in der MotoGP sind ebenfalls einmalig in der PS-Geschichte! Hinter ihm kamen Maverick Vinales und Cal Crutchlow auf das Stockerl.

"Es war nicht mein bester Start, die ersten beiden Runden war ich mit meinen Reifen langsam. Dann war aber alles im Plan. Die letzten Runden hatte ich sogar Zeit, Spaß zu haben und das Rennen zu genießen", lachte der 26-Jährige.

Ernsthaft gefährdet war Marquez auf der Strecke tatsächlich nie. Zum zehnten Mal in Serie ging er von der Pole-Position ins Rennen (ebenfalls Rekord), verlor zwar beim Start die Führung, holte sie jedoch gleich in der ersten Kurve zurück und gab sie bis zum Renn-Ende nicht mehr her.

In der WM baut der Spanier damit seinen Vorsprung aus, weil Verfolger Andrea Dovizioso nur auf Platz fünf ins Ziel kam. Marquez hat jetzt 185 Zähler auf dem Konto, Dovizioso 58 Punkte weniger. Ikone Valentino Rossi konnte auf seiner Yamaha im Kampf um das Stockerl nicht mithalten und beendete das Rennen nur auf Rang acht.

Für die rot-weiß-roten Motorrad-Fans fängt nach dem Juli jetzt die schönste Jahreszeit an: Als nächstes Rennen steht am 4. August der Grand Prix in Brünn – quasi vor den Toren Wiens – am Programm. Am 11. August folgt dann das Heimevent am Red-Bull-Ring in Spielberg.



Das könnte Sie auch interessieren:

(red)