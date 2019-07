Medaillen aus Müll bei Sommerspielen in Tokio

Medaillen aus Müll für die Sport-Stars! Optisch weichen die am Mittwoch vorgestellten Objekte der Begierde für die Olympischen Sommerspiele 2020 nicht wirklich von den Medaillen der letzten Jahre ab. Doch in der Herstellung hat sich einiges verändert.

Erstmals kämpfen die Athleten bei den Sommerspielen 2020 um Recycling-Medaillen. Die Veranstalter hatten die japanische Bevölkerung dazu aufgerufen, nicht mehr benötigte Elektrogeräte wie Smartphones oder Laptops zu spenden. Daraus konnten 2.700 Kilo Bronze 1.800 Kilo Silber und 16,5 Kilo Gold gewonnen werden. Daraus wurden die heiß begehrten Medaillen produziert.

Auf der Vorderseite der 8,5 Zentimeter großen Medaillen ist das Logo der Spiele in Tokio abgebildet. Auf der Rückseite ist die griechische Siegesgöttin Nike zu sehen. Insgesamt wurden rund 5.000 solcher Stücke produziert und beim einjährigen Countdown der Spiele vorgestellt.

Auch für die Planung des Events gab es für die Veranstalter von vielen Seiten Lob. "Ich habe noch nie eine Olympiastadt gesehen, die ein Jahr im Vorhinein so gut vorbereitet ist, wie Tokio. Die Vorbereitungen sind exzellent verlaufen und Japan wird in einem Jahr Geschichte schreiben", so Thomas Bach, Präsident des Olympischen Komitees.

Die Sommerspiele 2020 beginnt am 24 Juli mit der Eröffnungszeremonie und endet rund zwei Wochen später am 9 August.



