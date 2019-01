NBA-Star gegen Erdogan: "Erhalte Morddrohungen"

Enes Kanter ist gebürtiger Türke und zählt in der NBA zu den Leistungsträgern der New York Knicks. Er übte in der Vergangenheit immer wieder Kritik an Türkei-Machthaber Recep Tayyip Erdogan. Jetzt spitzt sich die Situation für ihn offenbar zu. Nachdem er eine Reise nach London abgesagt hatte, schlägt er Alarm.

Die Knicks absolvierten in London ein Spiel gegen die Wachington Wizzards. Kanter trat die Reise nicht an, weil er in Europa um sein Leben fürchtet. Doch seine Absage verschärfte die Situation offenbar. "In den letzten Tagen habe ich mehr Morddrohungen erhalten als je zuvor", meint Kanter, dem die türkische Staatsbürgerschaft bereits aberkannt wurde. Er wird verdächtigt, der Gülen-Bewegung anzugehören, die für den Putsch-Versuch 2016 verantwortlich gemacht wird.

Kanter bemüht sich nun, die US-Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das wird aber frühestens 2021 möglich. "Dieses Land ist das einzige, wo ich mich immer noch sicher fühle", stellt er klar. Bei öffentlichen Terminen ist Kanter dennoch immer von Sicherheits-Personal umgeben, er kann laut eigenen Angaben nicht alleine auf die Straße gehen.

(heute.at)