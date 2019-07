NFL-Star Brady springt mit Kind von einer Klippe

Ein Video von Star-Quarterback Tom Brady sorgt zurzeit für Diskussionen. In den am Freitag veröffentlichten Aufnahmen auf Facebook und Instagram sieht man, wie Brady zusammen mit seiner sechsjährigen Tochter Vivi auf einem Felsen steht.

Er greift nach ihrer Hand, zählt bis drei und springt mit ihr zusammen ins Wasser. "Wenn Vivi eines Tages Olympiasiegerin wird, wird es wahrscheinlich nicht im Synchrontauchen sein. Daddy gibt ihr aber immer eine Zehn", kommentiert Brady seinen Post.

"Das ist verantwortungslos"

Gut angekommen ist das Video nicht bei allen. Einige halten die Aktion für gefährlich. "Hätte sie gezögert, hätte er ihr die Schulter auskugeln können", heißt es in einem Kommentar. Und eine andere Person schreibt: "OMGGGGGG! Das ist verantwortungslos. Armes Baby, sie war nicht einmal bereit zu springen."

Sogar Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson äußerste sich zum Video: "Du weißt, dass ich volles Vertrauen in dich als Mann, Freund, Spieler und Vater habe – aber das hat mir Angst gemacht." Das meint auch eine andere Person. "Um Gottes Willen, Tom. Erschreck uns nicht so. Du hättest sie fast getötet."

Andere wiederum finden das Ganze halb so schlimm: "Ich finde es toll, dass sie das tun wollte. Ihr Vater hat ihr dabei geholfen, mutig zu sein." Und eine andere Person meint: "Es wird immer einige Leute geben, die so etwas nie tun würden. Steige von der Couch und erlebe das Leben und die Natur."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)