Footballer will für 1.500 Dollar Sitzplatz wechseln

Cam Newton ist ein Schrank von einem Sportler: Der Star-Quarterback der Carolina Panthers ist 1,96 m groß und wiegt 111 kg. Selbst Dortmund-Keeper Roman Bürki staunte nicht schlecht, als er kürzlich vor dem Footballspieler stand und ihm die Pranke schüttelte. "Ich bekam fast Angst", sagte der 28-jährige Schweizer.

Doch nicht jedermann hat so viel Respekt vor dem 30-jährigen Amerikaner, wie sich kürzlich auf einem Flug von Paris in die USA herausstellte. Newton, der in der französischen Hauptstadt die Fashion Week unsicher machte (siehe Insta-Post unten), reiste offenbar auf einem Linienflug in seine Heimat zurück. Und er hatte einen Sitz bekommen, der ihn in seinem Komfort massiv einschränkte.

Newton bekam einen Korb

Also machte sich Newton auf, einen Sitz mit mehr Beinfreiheit zu suchen. Er fand ihn auch. Doch der Passagier, der dort sass, machte keine Anstalten, den Platz tauschen zu wollen. Auch dann nicht, als Newton ihm 1500 Dollar dafür bot, wie Passagier Eli Edwards berichtet, der die Szene auf Video aufnahm und auf Twitter postete.

So this happened... @CameronNewton offered a man $1500 cash for extra leg room on a 10hr flight and the man said "No??" #GiveFranceTheNFL pic.twitter.com/xQohV9Ngef— Eli Edwards (@ElisaraEdwards) 22. Juni 2019

Edwards sprach später mit CNN und berichtete weiter, dass der Passagier, der seinen Sitz nicht freigeben wollte, Newton zuvor nach seiner Körpergröße gefragt und erst dann das großzügige Angebot abgelehnt hatte.

