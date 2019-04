Pöltl vermasselt Legende Nowitzki NBA-Abschied

Dirk Nowitzki geht mit einer Niederlage in den Ruhestand. Die deutsche Basketball-Legende absolvierte in der Nacht auf Donnerstag sein letztes NBA-Match für die Dallas Mavericks.

Zum Abschied setzte es eine 94:105-Niederlage gegen die San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl. Nowitzki verabschiedete sich nach 21 Saisonen in der besten Basketball-Liga der Welt standesgemäß mit einem Double-Double, erzielte 20 Punkte und sammelte 10 Rebounds. Auch mit 40 Jahren war er noch der beste Spieler auf dem Court.

Anschließend übermannten ihn die Emotionen. Nach dem letzten Karriere-Match gab es bittere Tränen.

Pöltl stand in der Starting Five, kam in 20 Minuten Spielzeit auf vier Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists.

