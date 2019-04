Rätselhafter Tod – Golfer stirbt mit nur 28 Jahren

Schock und Trauer in der Golf-Szene! Arie Irawan ist bei einem Turnier in China plötzlich im Alter von 28 Jahren verstorben. Über die Todesursache herrscht Rätselraten.

Irawan schlug bei den "Sanya Championships" ab, verpasste aber den Cut am vergangenen Freitag. Dennoch reiste er nicht sofort vom Turnier ab. Am Sonntag merkte sein Zimmergenosse Kevin Techakanokboon, dass sich Irawan in seinem Bett nicht mehr bewegte. Die zu Hilfe gerufenen Ärzte versuchten 45 Minuten, den Golfer aus Malaysia zu retten, jedoch ohne Erfolg.

Ersten Berichten zufolge sei Irawan an einer "natürlichen Ursache" verstorben. Tour-Direktor Greg Carlson meint: "Dies ist nur eine schreckliche Tragödie, von der wir alle betroffen sind. Diese Nachricht macht uns unglaublich traurig und wir sprechen seiner Frau und seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aus."

Nach dem Tod des vierfachen Karriere-Turniersiegers wurden die übrigen Runden der "Sanya Championships" abgesagt. Der zu diesem Zeitpunkt führende Trevor Sluman wurde zum Sieger erklärt.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)