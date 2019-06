Rugbyspieler schlägt sich Kniescheibe wieder rein

Ein britisches Sprichwort besagt: "Football is a gentleman's game played by ruffians and rugby is a ruffian's game played by gentlemen – Fußball ist eine von Raufbolden gespielte Gentleman-Sportart und Rugby ist eine von Gentlemen gespielte Raufbold-Sportart." Was das Sprichwort aber nicht erklärt, ist, dass Rugbyspieler harte Hunde sind. Beispiel gefällig?

Joe Westerman wird im Super-League-Derby zwischen seinem Hull FC und den Hull Kingston Rovers von zwei Gegnern getackelt, also zu Boden gerungen. Dabei springt dem 29-Jährigen unglücklicherweise die Kniescheibe aus dem Gelenk. Westerman schreit auf. Doch anstatt am Boden zu liegen und sich vor Schmerzen zu krümmen, legt er lieber selbst Hand an.

"Ein Sport für Gladiatoren"

Er schlägt sich die Kniescheibe wieder in die richtige Position. Und was noch erstaunlicher ist: Westerman spielt die Partie zu Ende, verliert mit Hull aber 10:18. "Ich schaute auf mein Bein und sah, dass die Kniescheibe draußen war, also schlug ich sie wieder rein. Es waren nicht wirklich kaum auszuhaltende Schmerzen", sagte er. Und fügt an: "Ich habe mich mehr erschrocken als sonst etwas, denn es schaute wirklich komisch aus."

Westerman wurde von allen Seiten Respekt gezollt. So schrieb sein Gegenspieler Thomas Minns auf Twitter: "Du kannst vielleicht so hart wie Mike Tyson sein, aber du kannst niemals so hart wie Joe Westerman sein. Oh mein Gott!"

Listen you might be Mike Tyson hard but you will never be Joe Westerman hard oh my God ??– Thomas Minns (@Minnsie1) 27. Juni 2019

Westermans Coach Lee Radford schmunzelte an der Pressekonferenz nach dem Spiel und sagte, das passiere seinem Spieler öfter: "Die Kniescheibe ist jetzt echt schon ein paar Mal rausgesprungen. Er braucht da mal ein paar Bänder." Und Radford erklärte auch sogleich, weshalb er Westerman nicht auswechselte: "Das ist ein Sport für Gladiatoren, und wir hatten keinen Wechsel mehr frei, also musste er im Spiel bleiben."

