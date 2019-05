"Persischer Herkules" 02. Mai 2019 14:22; Akt: 02.05.2019 14:34 Print

Wer will gegen diesen Mann in den Ring steigen?

Anstatt als Soldat gegen die Terrormiliz IS in den Krieg zu ziehen, will der "Iranische Hulk" nun als MMA-Fighter in den Ring steigen. Ein Gegner für den Debüt-Kampf steht schon fest.