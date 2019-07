Scharapowa gewährt Einblick in Traumvilla

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon lief es für Maria Scharapowa gar nicht nach Wunsch. Die Russin scheiterte bereits in der ersten Runde. Gegen die Französin Pauline Parmentier musste sie beim Stand von 6:4, 6:7, 0:5 wegen einer im zweiten Satz aufgekommenen Sehnenblessur im linken Unterarm aufgeben.

Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt flog zurück in die USA, wo sie sich in ihrer Villa mit Blick auf den Strand von Malibu auskurieren will.

Wie der Tennis-Superstar lebt, gab sie jetzt preis. Scharapowa gewährte dem Magazin "Architectural Digest" einen Einblick in ihr Reich, das zum Staunen anregt. Die Besonderheiten: Viele – sogar eine Bowlingbahn im Keller. Sehen Sie selbst …

(mh)