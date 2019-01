Ex-Coach Resnik: "System Thiem funktioniert nicht"

25-Kilo-Baumstämme trug er mit Dominic Thiem bergauf im Wald. "Ich 60, er 20 Jahre alt – zwei Stunden lang. Gehen, nicht laufen", erzählt Sepp Resnik.

Der Ex-Offizier radelte drei Mal um die Welt, trainierte Formel-1-Star Nigel Mansell, Rallye-Ikone Walter Röhrl, Motocross-Legende Heinz Kinigadner und eben Dominic Thiem. ",Dom‘ sagte Bruder zu mir. Ich hatte den Schlüssel zu seinem Herz. Das ist nötig, um Sieger zu formen. Sonst geht er mit dir nicht über Grenzen."

"Ich half Dominic gerne, habe aber nie einen Cent gekriegt"

Jetzt ist Resnik zurück im Tennis. Abgehakt, dass ihn Thiem-Trainer Günter Bresnik abservierte. "Den Grund hat er mir nie genannt." Nachsatz: "Ich half ,Dom‘ gerne, habe aber keinen Cent gekriegt." Das sei okay, weil damals noch kein Geld da war. Sein Fazit fällt ernüchternd aus: "Das System Thiem funktioniert derzeit nicht, für mich stagniert Thiem."

Für Resnik ist die Betreuung sei nicht optimal. "Ich verstehe es nicht, wenn bei wichtigen Turnieren kein Trainer mit Dominic mit ist."

"Die besten Soldaten kämpfen ja auch in der Nacht"

Resnik feilt nun an Lucas Miedler (22) – gebürtiger Tullner, Junioren-Champ im Doppel bei den Australian Open 2014, aktuell die Nummer 271 der Weltrangliste. Das Fitness-Training steigt im Stadtpark mitten in Wien – ab 20 Uhr. "Die besten Soldaten kämpfen ja auch in der Nacht“, so Resnik. "Der Park ist der schönste der Welt, 24 Stunden offen, immer beleuchtet. Und in der Nacht fotografieren die Chinesen das Strauss-Denkmal auch. Es gibt eine 800-Meter-Runde – ideal zur Trainingssteuerung. Dazu 100 Bänke – ein Fitnessstudio mit Bäumen.“

Kampftaucher-Übungen im Marriott-Pool

Was fehlt, ist ein Pool. Den nützt er gleich gegenüber im Hotel Marriott. "Tennisspieler haben eine professionelle Steifheit", holt Resnik aus. "Sie schlagen und schlagen, spüren sich aber nicht. Darum setze ich Lucas am Poolboden hin – wie einen Kampftaucher. Ich lehre ihm das Atmen. Sauerstoff ist alles in unserem Leben."



Tennis trainiert Miedler im Colony Club in Hütteldorf unter Werner Eschauer, Ex-Nummer 52 der Welt, ein Fachmann. "Großes Potenzial" habe Miedler, "ein Mann für die Top 100." Vom Verband gibt es keinen Cent, auch nicht für jüngere Talente der "Tennis Zone International" wie Steffi Auer. Resnik ist das Geld egal. "Wir realisieren hier Träume – wie damals mit ,Dom‘."

