Security muss stänkernde Darts-Stars trennen

Daryl Gurney und Gerwyn Price lieferten sich am Donnerstag in der Darts-Premier-League ein Duell auf Augenhöhe. Die beiden trennten sich am 15. Spieltag in Sheffield mit einem 7:7-Remis.

Beim Handshake kochten die Emotionen über. Die beiden Darts-Stars, immerhin die Nummer drei und sieben der Welt, gingen aufeinander los und schimpften wutentbrannt aufeinander ein.

Security-Mitarbeiter mussten die Streithähne trennen. Sie konnten eine mögliche Eskalation der Situation verhindern.

Was hatte zum Streit geführt? Gurney hatte sich vom überschwänglichen Jubel seines Gegners provoziert gefühlt und stellte ihn zur Rede gestellt.

Price rechtfertigte sich anschließend in einem Interview, dass er immer so juble. Beim Wurf seines Gegners störe er ihn aber ohnehin nicht. Den Ärger konnte er offenbar nicht nachvollziehen.

Suljovic kämpft um Finale



Schlechte Nachrichten übrigens für alle österreichischen Darts-Fans. Der Wiener Mensur Suljovic musste sich gegen den Weltmeister von 2017 geschlagen geben. Rob Cross schlug Suljovic mit 8:4.

In der Premier League steht nur mehr ein Spieltag aus. Suljovic liegt auf Finalkurs. Hält er Platz vier in der Tabelle, spielt er am 23. Mai im Finale in London. Aber: Der Gegner ist die Nummer eins der Welt, Michael van Gerwen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)