Historisch! "Golden Baby" im Madison Square Garden

Eva Voraberger schreibt rot-weiß-rote Box-Geschichte! In der Nacht von Freitag auf Samstag (3 Uhr, live DAZN) bestreitet "Golden Baby" als erster österreichischer Box-Profi einen Titelfight im legendären Madison Square Garden.

Gegnerin in New York ist Amanda Serrano aus Puerto Rico, Weltmeisterin in sechs Gewichtsklassen. "Ich bin klare Außenseiterin", meint Voraberger vor dem Duell im Superfliegengewicht im "Heute"-Talk. "Aber im Boxen kann ein Schlag entscheiden. Ich will zeigen, dass Österreich zur Weltspitze gehört."

20.000 Fans schauen Voraberger auf die Fäuste – wie zuvor schon echten Legenden. "Muhammad Ali, George Foreman, Mike Tyson – die ganz Großen haben hier geboxt. Mein größtes Publikum waren bisher 2.000 Fans", freut sich die 28-Jährige, die auch für heimische Musik Werbung machen wird: "Ich will zu Falcos 'Vienna Calling' in den Ring steigen." Ein Kreuz als Glücksbringer ist sowieso dabei. Schminke nicht: "Die rinnt runter und brennt in den Augen."

Kurz wie die Vorbereitung (vier Wochen) wird das Sightseeing: "Ich war noch nie in den USA. Aber viel Zeit gönne ich mir nicht. Ich will die Freiheitsstatue sehen, wenn es sich ausgeht."

