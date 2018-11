So kann Thiem doch bei den ATP-Finals aufsteigen

Dominic Thiem steht bei den ATP-Finals vor dem Aus – eine kleine Chance hat er aber noch. Nach den Niederlagen gegen Kevin Anderson und Roger Federer muss aber auch etwas Glück dabei sein.

Am Donnerstag bestreitet Thiem sein drittes Gruppenspiel gegen Kei Nishikori. Thiems einzige Chance: Ein klarer Sieg gegen den Japaner. Gleichzeitig muss Federer sein letztes Gruppenspiel gegen Anderson verlieren – und die Tabellen-Arithmetik muss passen. Eines ist aber auf jeden Fall klar: Thiem benötigt eine deutliche Leistungssteigerung auf dem Platz.

Tatsächlich lieferte Thiem gegen Federer ein auf ganzer Linie enttäuschendes Spiel ab. Einem Winner standen 34 unerzwungene Fehler gegenüber, die Quote bei den ersten Aufschlägen lag bei nur 50 Prozent, außerdem erkämpfte er keinen einzigen Breakball. Am Ende machte nur Federer ein zufriedenes Gesicht – über einen leicht eroberten 6:2,-6:3-Sieg. "Ich habe gut gespielt, hatte Freude auf dem Platz", freute sich der Schweizer. "Es war eine Reaktion nach meinem nicht so guten Auftaktspiel gegen Nishikori. Das war eine tolle Herausforderung für mich."

(heute.at)