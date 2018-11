So spektakulär sehen die Stadion-Pläne für Wien aus

Das Ernst-Happel-Stadion ist in die Jahre gekommen. Zwar bewarb sich der ÖFB für die Austragung des Europa-League-Endspiels 2021, doch die Rufe nach einem Neubau werden immer lauter. 400 Millionen Euro will Sportminister Heinz-Christian Strache in die Hand nehmen. Womöglich, um die Pläne von Ingenieur Kurt Zöchling in die Tat umzusetzen.

Auf Facebook sind erste Skizzen des Mega-Projekts zu sehen. Zöchling nennt seine (bereits vor fünf Jahren entwickelte) Vision "Arena Austria". Der Komplex umfasst nicht nur ein Fußball-Stadion, sondern auch eine integrierte Sprungschanze. Ganz nach den Vorstellungen von ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel, der das Thema zuletzt wieder in die Medien brachte.

Alle Fotos und Pläne finden Sie auf der Facebook-Seite der "Arena Austria".

