Sorge um Genie Bouchard, rätselhafte Tennis-Pause

Was hat Genie Bouchard? Die Kanadierin stellt den Tennis-Schläger vorübergehend in die Ecke. Sportlich läuft es für die 25-Jährige schon seit geraumer Zeit nicht mehr nach Wunsch. Einst war sie die Nummer fünf der Welt, rutschte mittlerweile auf Platz 77 ab.

Jetzt braucht sie eine Pause. Die Teilnahme in Monterrey und in Bogota sagte Bouchard ab und begründet in "Tennis Life": "Um gesund zu werden."

Sie fliege nun in ihre Heimat, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Welche gesundheitlichen Probleme die Sportlerin plagen, gibt sie nicht bekannt.

Fans sorgen sich, rätseln, ob sie körperliche Leiden oder an Erschöpfung leide.

