Leichen nach Lawine geborgen 23. April 2019 05:30; Akt: 22.04.2019 20:41

Star-Alpinist wird in Heimat bestattet

Am Montag wurden die Leichen der drei in den Rocky Mountains vermissten Bergsteiger geborgen. David Lama und Hansjörg Auer sollen in Österreich bestattet werden.