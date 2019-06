Tennis-Altstar Koubek jubelt über einen WM-Titel

Faustdicke Überraschung in der Tennis-Welt! Stefan Koubek meldet sich mit einem Weltmeister-Titel zurück. Der 42-jährige Ex-Profi und aktuelle Davis-Cup-Kapitän der österreichischen Herren zeigte bei einem spektakulären Turnier in Halle auf.

Vorweg: Es war keine Jux-Veranstaltung, Koubek wird hochoffiziell als Weltmeister anerkannt. Im Rahmen des Rasen-Turniers in Halle trat er bei der "One-Tennis-Point-Weltmeisterschaft" an. Modus: Ein Punkt entscheidet über Sieg oder Niederlage. Über den Aufschläger wird per Los entschieden.

Motto der Veranstaltung: Hole dir mit nur 10 Punkten den Weltmeister-Titel und werde Teil eines einzigartigen Weltrekordversuchs! 1.024 Spieler traten an nur einem Tag an, am Ende gewann Koubek das Turnier. Die Startgebühr betrug 10 Euro, das Mindestalter betrug 16 Jahre. Sogar Roger Federer und Alex Zverev schauten sich das kuriose Turnier auf den Rängen an.

(red)