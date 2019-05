Tennis-Ass Thiem: "Es gab ein Gespräch mit Bresnik"

Günter Bresnik galt als der "Macher" von Tennis-Ass Dominic Thiem. Doch mittlerweile steht es um das Verhältnis zwischen der Nummer fünf der Tennis-Weltrangliste und seinem früheren Erfolgscoach nicht zum Besten. Hat es jetzt eine große Aussprache gegeben?

Jedenfalls verrät Thiem, dass es ein längeres Gespräch mit Bresnik gegeben hat. Über den Inhalt hält sich der Niederösterreicher aber bedeckt. "Das ist eine Sache zwischen uns, das werde ich nicht in der Öffentlichkeit sagen", stellt er klar. Jedenfalls will er gerne weiterhin in der Südstadt trainieren. "Das ist die Stätte, in der ich aufgewachsen bin, da fühle ich mich wohl, es ist nicht weit weg von zu Hause."

Fest steht, dass Thiem auf der ATP-Tour weiterhin von Nicolas Massu betreut wird. Der Chilene verrät über seine Arbeit mit Österreichs Nummer eins: "Ich muss so nahe wie möglich an Dominic dran sein, dann können wir gut arbeiten. Nur wenn wir viel zusammen sind, verstehe ich, was er braucht."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)