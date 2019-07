Tennis-Star Thiem lüftet Liebesgeheimnis mit Kiki

Mit dem Fliegenpracker schlug der 14 Monate (!) junge Dominic Thiem daheim im Wohnzimmer auf einen Luftballon. Er fiel hin, stand auf – seine ersten Schläge!

Mit vier Jahren übt er im Urlaub beim Meer-Spaziergang eine Stunde lang Vor- und Rückhand. Ohne Schläger, in der Luft. "Die Leute am Strand dachten: 'Der hat einen Klopfer'", erzählt Papa Wolfgang.

Heuer hörte er in Paris beim Regenkrimi gegen Novak Djokovic in den Pausen Christine Stürmer. Als es weiterging, steckt er in der Kabine sein Handy in die Tennistasche, sagt: "Bye bye Christl." Tennis-Ikone Roger Federer sagt heute über ihn: "Er wäre eine super Nummer eins für das Tennis."

Intime Einblicke gibt die Doku "Der Thiem-Spirit". Auch dass der Opa während den Ballwechseln die Luft anhält. Sechs Monate wurde das Tennis-Ass begleitet, am 29. Juli (20.15 Uhr) läuft die Doku auf ServusTV. "Heute" sah die Vorpremiere. Thiem war angetan, abgesehen von den Bildern der Super-Zeitlupenkameras: "Ich finde mein Gesicht schiach beim Schlagen."

Später verriet er, dass die Trennung von Trainer Günter Bresnik die schwerste seines Lebens war. "Es war aber nötig, um mich frei zu fühlen."

Auch sein Liebesgeheimnis mit Kiki Mladenovic lüftete er: "Sie macht das gleiche wie ich, wir haben viel zu reden." Kennengelernt haben sich beide durch ein Missverständnis. Thiem nahm Kiki den Trainingspartner weg. "Dann musste ich mit ihr spielen."

Kiki sagt: "Er hat einen einzigartigen, bodenständigen Charakter." Übrigens: Den Fliegenpracker gibt es noch: "Der ist viel wert", grinst Thiem.

