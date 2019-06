Thiem-Ansage: "Probiere es nächstes Jahr wieder"

Sind aller guten Dinge für Dominic Thiem drei? Der Niederösterreicher musste sich im Endspiel 2019, wie schon im Jahr davor, dem spanischen Sandplatz-"König" Rafael Nadal geschlagen geben.

Thiem hatte vor allem in den ersten beiden Sätzen gut mitgehalten, war nach der Vier-Satz-Niederlage sichtlich niedergeschlagen. "Die Enttäuschung ist riesig, denn ich habe alles gegeben", so der Lichtenwörther nach dem Matchball.

"In den ersten beiden Sätzen hab ich so gespielt, wie es sein muss. Dann hatte ich einen leichten Abfall in meinem Level. Da ist er eiskalt auf mich draufgestiegen. Im Endeffekt hat man gesehen, warum er dieses Turnier schon zwölf Mal gewonnen hat", analysierte Thiem.

Trotz der Enttäuschung bleiben zwei starke Wochen samt Sieg über Novak Djokovic in Erinnerung. "Um den Titel zu holen, musst du zwei Legenden des Sports schlagen. Ich hab nur eine geschlagen."

Danach ließ der Niederösterreicher eine Kampfansage folgen, will den Coupe des Mousquetaires 2020 stemmen. "Ich liebe dieses Turnier, ich liebe die Leute hier, die Unterstützung ist fantastisch. Ich werde es im nächsten Jahr wieder probieren."

(wem)