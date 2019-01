Thiem rastet aus, zerstört Schläger und fordert Arzt

Was war mit Dominic Thiem los? Der Österreicher mühte sich in Runde eins der Australian Open in fünf Sätzen weiter. Gegen den Lokalmatadoren Alexai Popyrin war er hoch favorisiert. Der 19-Jährige ist die Nummer 149 der Welt.

Davon war in der Late-Night-Session (Donnerstagfrüh heimischer Zeit) wenig zu merken. Thiem war von der Rolle. Seine Schläge kamen nicht. Die Emotionen übermannten ihn.

Beim Stand von 4:4 ließ er vier Breakbälle aus, die wohl den Satzgewinn zur Folge gehabt hätten. Stattdessen geriet er selbst unter Druck. Bei 5:5 flog der Schläger zum ersten Mal. Bei 5:6 musste das Racket endgültig dran glauben. Das Video ist weiter oben zu sehen.

Thiem schrottete seinen Schläger. Ein Kind freute sich über ein nettes Andenken.

Freude kam beim 25-Jährigen hingegen keine auf. Im Gegenteil. Wenige Momente später war Satz Nummer eins klar verloren.

Thiem fordert Arzt an

Die Misere setzte sich fort. Thiem kassierte sofort das nächste Break. Ein Raunen ging durchs Publikum. Thiem forderte früh im zweiten Satz den Arzt an.

Dieser kam zwei Games später. Thiem schilderte seine Probleme. Selbst die eigene Box wusste nicht, was los war. Es war nicht klar zu erkennen, wo das Problem lag. Thiem klagte jedenfalls über Müdigkeit. Der Arzt bot ihm Tabletten an, die er schluckte.

Auch zweiter Satz dahin



Thiem spielt kurz darauf weiter. Besserung trat keine ein.

Thiem verlor Satz zwei und musste im dritten Durchgang aufgeben. Hier geht's zum Spielbericht..

