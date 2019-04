Thiem schließt Rückkehr zu Ex-Trainer Bresnik aus

Das Meer glitzert dunkelblau hinter der schönsten Sandkiste der Welt. Der Tennis-Fan trägt hier im noblen Country Club weiße Hüte und schlürft Moet. In Monte Carlo starten Tennis-Stars in die Sandplatz-Saison, Dominic Thiem in eine ganz neue Ära.

In die ohne Mentor und Trainer Günter Bresnik. Erstmals spricht die Nummer fünf der Welt offen über die Trennung: "Ich habe mir einige Dinge anders vorgestellt", sagt er zu "Heute". "Ich habe die letzten zwei, drei Jahre nicht immer genossen. Tennis macht jetzt wieder mehr Spaß für mich. Dieser Schritt war richtig."



Für den Bruch mit Bresnik, der ihn 16 Jahre betreute, hätte es laut Thiem kein Schlüsselerlebnis gegeben. Ein klärendes Gespräch stehe noch aus. "Es war für beide emotional. Da ist es gut, wenn Gras drüber wächst."

"Jetzt folgt der nächste Schritt"

Thiem wirkt im Gespräch im "Monte Carlo Bay" so, als ob er sich gerade als Tennisspieler neu erfindet. "Günter brachte mir unglaubliche Schläge bei. Dafür bin ich dankbar. Jetzt folgt der nächste Schritt."





Die vorhandenen Waffen sollen dank klarerer Spielidee und Taktik effizienter eingesetzt werden. Neo-Coach Nicolas Massu baut an diesem Puzzle und glaubt an Großes: "Hat er Freude und die Motivation, kämpft er um die Nummer eins", stellt der Chilene klar. "Dominic lernt so schnell. Er kann in 14 Tagen alles ändern. Kleinigkeiten können Großes bewirken.“ So wie zuletzt den Titel in Indian Wells."

"Ich fühle mich so gut wie lange nicht", sagt Thiem, der heute mit Jürgen Melzer doppelt, morgen im Einzel auf Martin Klizan trifft.

Dass der neue Weg eine Sackgasse ist, schließt er aus. So wie eine Rückkehr zu Bresnik, der als Manager einen unbefristeten Vertrag hat. "Da gäbe es zig andere Trainer." In Monte Carlo startet Thiem neu durch. "Dabei mag ich die Schickimicki-Welt gar nicht."

