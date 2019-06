Thiem sorgt in Paris mit Zauberschlag für Furore

Dominic Thiem nimmt bei den French Open Fahrt auf. Die Nummer vier der Setzliste spazierte vor 15.000 Fans gegen Lokalmatador Gael Monfils ins Achtelfinale, siegte nach 1:48 Stunden 6:4, 6:4, 6:2.

"Das war mein bisher bestes Match", zog Thiem zufrieden Bilanz. "Es waren gute Rallyes dabei."

Nicht nur das. Auch ein spektakulärer "Tweener" (ein Schlag zwischen den Beinen, mit dem Rücken zum Netz stehend) wurde dem Publikum geboten.

Schlag des Turniers

"Wenn so etwas funktioniert, ist immer die Hölle los", grinste der Österreicher. "Es ist unglaublich, so einen Ball zu spielen, aber es war auch gar kein anderer mehr möglich." Auf der offiziellen Twitter-Seite der French Open wurde der sehenswerte Punkt prompt zum "Shot of the Tournament" gekürt.

