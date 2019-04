Thiem über Bresnik: "Eine Trennung ist definitiv da"

Dominic Thiem will beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo kommende Woche einen starken Start in die Sandplatz-Saison hinlegen. Doch im Vorfeld steht sein Verhältnis zu Coach Günter Bresnik im Vordergrund. Österreichs Nummer eins berichtet, wie es mit der einst so erfolgreichen Partnerschaft aussieht.

"Tennismäßig ist eine Trennung da, das ist definitiv", bekräftigt Thiem die Trennung von Bresnik in seiner Funktion als Trainer. "Die Situation war in Rio schon genauso, wie es jetzt ist, nur damals hat es halt die Öffentlichkeit nicht gewusst, damals habe nur ich es gewusst", stellt der 25-Jährige klar.

Auch in Monte Carlo wird Thiem von Nicolas Massu gecoacht. "Es ist für mich selbst keine wirklich andere Situation. Aber ich fühle mich sehr wohl so, wie es jetzt ist. Ich fühle mich sowohl auf dem Platz als auch abseits wohl. Das ist das Wichtigste. Deshalb hoffe ich, dass ich eine gute Sandplatzsaison spielen werde", meint Thiem.

Bresnik, der ihn seit 15 Jahren betreut, bleibt aber trotzdem weiterhin an Bord. "Ich will natürlich, dass er in meinem Team bleibt, weil ich habe ihm alles zu verdanken. Meine ganze Tenniskarriere und er ist einer der besten Trainer, die es gibt, das ist auch ganz klar."

Für Monte Carlo hat sich Thiem viel vorgenommen: "Das Turnier ist wunderschön, ich freue mich sehr drauf. Ich habe zwei wirklich gute Trainingswochen gehabt in Wien auf Sand und auch hier schon ein paar gute Tage. Natürlich werde ich versuchen, vom ersten Punkt an voll dazu sein." Wen es zu schlagen gilt, ist für Thiem klar: "Solange Rafa auf Sand spielt, ist immer er der Topfavorit auf jeden Titel. Das Feld von Herausforderern ist für ihn größer geworden ist, weil Djokovic wieder richtig gut spielt."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)