Thiem warnt vor Gegner Monfils: "Ist in Topform"

Rund 15.000 Fans werden heute live dabei sein, wenn Dominic Thiem auf den Pariser Lokalmatador Gaël Monfils trifft. Am Papaier spricht alles für den Österreichs Tennis-Ass – doch der drückt auf die Bremse warnt vor seinem Gegner.

"Lieber ein volles Stadion gegen mich, als eine leere Arena", so Thiem im Gespräch mit der "Krone". Damit sprach er die zu erwartende Atmosphäre im Chatrier-Stadion in Paris an, wenn er heute auf Publikumsliebling Monfils trifft.

Der 32-Jährige stammt aus Paris und genießt bei den Einwohnern hohe Beliebtheit. Er und Thiem kennen sich bereits bestens. Im "Head-to-head"-Bilanz führt der Lichtenwörther mit 4:0. Allzu viel Bedeutung möchte der Niederösterreicher der Statistik aber nicht schenken. "Ich hab immer gewonnen, aber irgendwie waren wir beide nie in Höchstform. Einer war krank oder nicht gut drauf", betont der 25-Jährige.

Sein fünftes Match gegen den Franzosen wird womöglich auch das schwierigste. Es ist zwar das Duell zwischen der Nummer vier und der Nummer 17 der Welt, aber Thiem sieht dennoch seinen Kontrahenten im Vorteil. "Monfils ist in Topform, 100 Prozent fit, bis in die Haarspitzen motiviert und hat fast die ganze Stadt hinter sich", erklärte Österreichs Tennis-Aushängeschild.

Thiem und Monfils spielen heute das dritte Match nach 11 Uhr ("Heute" tickert LIVE).

(Heute Sport)