Thiem wieder im Paris-Finale: "Mein größter Sieg"

Der "Dominator" hat zugeschlagen! Dominic Thiem rang im Halbfinale der French Open den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien in 4:13 Stunden mit 6:2, 3:6, 7:5, 5:7 und 7:5 nieder, steht zum zweiten Mal in Folge im Paris-Endspiel.

Ein historischer Erfolg für Österreichs Sport, denn noch nie erreichte ein rot-weiß-roter Tennis-Star sein zweites Grand-Slam-Endspiel.

Gegner am Sonntag (15 Uhr) ist Rafael Nadal, der seinen zwölften Titel in Roland Garros ins Visier nimmt. So es das Wetter zulässt. Denn es ist neuerlich Regen vorhergesagt.

"Mein größter Sieg"

"Das ist vielleicht mein größter Sieg", jubelte der erleichterte 25-Jährige im ORF. "Ich war im Halbfinale mit Nadal, Roger Federer und Djokovic. Jeden dieser drei zu schlagen, ist immer eine große Sache, weil es die drei besten Spieler aller Zeiten sind", so der Niederösterreicher.

Thiem hatte nicht nur mit dem Weltranglisten-Ersten, der 26 Grand-Slam-Siege in Folge gefeiert hatte, zu kämpfen, sondern auch mit dem Wetter. Drei Mal musste das Spiel nach plötzlich einsetzendem Regen unterbrochen werden. "Das ist nicht leicht. Rauf auf den Platz, rein in die Kabine. Von Null auf 100. Aber ich war immer obenauf, als die Regenunterbrechungen gekommen sind, hab dann versucht, den Vorsprung zu halten, was mir nicht gelungen ist. Aber ich hab gewonnen. Das ist das Einzige, das zählt."

"Da gibt es keine Müdigkeit"

Der Lichtenwörther erklärte, wie er so fokussiert bleiben konnte. "Es ist eben ein Halbfinale bei einem Grand Slam. Da gibt es keine Müdigkeit, keine Nervosität. Da gibt man einfach alles."

So wird es Thiem auch in seinem zweiten French-Open-Finale in Serie anlegen. Auch wenn es gegen einen beinahe übermächtigen Gegner geht. "Nadal ist der haushohe Favorit hier. Er hat noch nie ein Finale verloren. Ich schaue, dass ich mich zu 100 Prozent regeneriere, Dann werde ich sicher voll bereit sein."

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)