Toter in Familie! Trauriger WM-Titel für Hamilton

Fünfter WM-Titel! Lewis Hamilton (GB) hat jetzt nur noch Michael Schumacher (GER) mit sieben WM-Titeln vor sich.

Trotzdem fiel die Titel-Party des alten und neuen Formel-1-Champions in Mexiko zurückhaltend aus. Der Grund: Nicht Platz vier und das mäßige Renn-Wochenende von Mercedes in Mexiko City, sondern Persönliches. Am Donnerstag starb Lewis Hamiltons Großvater väterlicherseits, Davidson Augustine Hamilton in seiner Heimat Grenada.

"Ich schaue zum Himmel, denke an meinen Opa"

"Heute ist ein merkwürdiger Tag. Ich schaue zum Himmel und denke an meinen Opa", so Hamilton in einem emotionalen Twitter-Video, in dem er kurz nach der Siegerehrung über seinen WM-Triumph spricht. "Ich wollte ihn und meinen Dad stolz machen, denn es ist eine schwierige Zeit für meine Familie."

Hamilton wollte, dass sein Opa diesen fünften WM-Titel noch erlebt. "Ich habe meinen Dad gerade angerufen. Ich weiß, dass er stolz auf das ist, was wir erreicht haben. Und er ist stolz auf mich, was letztendlich immer mein Ziel war. Aber Opa wäre heute auch stolz auf uns."

"Ich möchte sein wie er: ein starker, schwarzer Mann"

Die Familie Hamilton ging durch Höhen und Tiefen. Vater Anthony und Lewis verstehen sich nach einer längeren Funkstille wieder. "Wenn jemand stirbt, schweißt das immer die ganze Familie zusammen", erzählt Hamilton. "Mein Opa war das Familienoberhaupt. Mein Dad und ich, wir standen uns davor schon wieder sehr nahe. Aber das jetzt hat uns noch ein bisschen näher zusammengebracht. Ich werde ihm nie vergessen, was er alles getan hat, damit ich heute hier sein kann."

Seinen Großvater sieht Lewis als Vorbild. "Ich möchte sein wie er: Ein starker, schwarzer Mann, der als Mensch so viel erreicht hat, obwohl er selbst so wenig hatte. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, wer wir sind. Ich bin unendlich dankbar, dass der Name Hamilton jetzt in den Geschichtsbüchern der Formel 1 fest verankert ist."

