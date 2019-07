Tragödie! Boxer Dadashev stirbt nach K.o. im Ring

Box-Drama um den russischen Superleichtgewichtler Maxim Dadashev! Der 28-Jährige erlitt im Ring eine brutale Niederlage – wurde mit einer Hirnschwellung ins Krankenhaus eingeliefert. Dort kämpften die Ärzte vergeblich um sein Leben.

Wie kam es zu der Tragödie? Dadashev stand vergangenen Freitag gegen den Puerto Rivaner Subriel Matias im Ring, musste in der zehnten und elften Runde schwer einstecken. So schwer, dass sein Trainer Buddy McGirt gegen seinen Willen das Handtuch warf – technischer K.o. vor der zwölften Runde.

McGirt hatte beobachtet, wie Dadashev in der Ringecke zusammensackte. "Ich dachte, es wäre an der Zeit, den Kampf abzubrechen. Er hat zu viele Treffer kassiert. Ich sagte ihm 'Ich breche jetzt ab', er sagte 'Nein, mach das nicht'", schildert der Coach.

Unmittelbar darauf kollabierte der Boxer am Weg in die Kabine. Dadashev wurde in Oxon Hill (US-Bundesstaat Maryland) ins Spital gebracht, wo eine zweistündige Notoperation durchgeführt wurde. Die Ärzte öffneten den Schädel des Athleten, weil sein Gehirn durch die heftigen Schläge auf den Kopf angeschwollen war.

Zunächst waren die Ärzte noch optimistisch, meinten, dass keine schweren Folgeschäden zu erwarten seien. Eine Fehleinschätzung, wie sich nun zeigt. Dadashev überstand im Ring 13 Kämpfe ohne Niederlage. Seinen letzten Fight hat er verloren.

(red)