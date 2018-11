Trifft Tennis-Ass Thiem bald Superstar Neymar?

3:6, 6:7 gegen Kevin Anderson – der Auftakt in die ATP Finals in London verlief für Dominic Thiem nicht nach Wunsch. Doch Österreichs Tennis-Ass hat den Halbfinal-Einzug noch nicht abgeschrieben, obwohl er am Dienstag mit Roger Federer einen wahren Giganten als Gegner hat.

Doch Thiem weiß: Dank des Gruppen-Systems ist der Aufstieg sogar mit nur einem Sieg möglich. "Das ist das Schöne an dem Turnier", meint der 25-Jährige. "Egal, ob Sieg oder Niederlage, es ist noch lange nicht vorbei." Was Thiem ebenfalls hoffen lässt: Auch Federer hat seine Auftaktpartie gegen Kei Nishikori verloren, und die Bilanz des Niederösterreichers ist gegen den Schweizer mit 2:1 positiv.

Federer ist gewarnt: "Ich weiß, dass ich besser spielen muss." Die Bilanz macht ihm allerdings keine Sorgen: "Wir haben lange nicht gegeneinander gespielt. Ich habe über dieses Match noch nicht nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ich hatte nicht genug Zeit."

Abseits der Duelle mit den besten Tennis-Assen der Welt genießt Thiem die Atmosphäre in London: "Ich habe einen eigenen Fahrer, der nur für mich da ist, und der auch alle Familienmitglieder abholt. Auch das Essen auf der Anlage ist absolute Weltklasse." Prominente Fans hat Thiem auch. Brasilien-Teamkicker Filipe Luis und Portugal-Star Tiago drückten ihm im Auftaktmatch die Daumen. Luis verrät: "Weißt du eigentlich, dass Neymar ein großer Fan von dir ist? Er will dich treffen, drückt dir immer die Daumen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)