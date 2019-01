Trotz Wut und Schmerzen erobert Thiem noch Herzen

Bitteres Aus! Dominic Thiem hat gesundheitliche Probleme und musste die Australian Open vorzeitig abschreiben. Schon in der zweiten Runde war gegen den jungen Lokalmatadoren Alexei Popyrin (19) Endstation.

"Da ist irgendwas in meinem Körper, was da nicht hingehört", schockierte Thiem seine Fans nach der Aufgabe im dritten Satz. "Der ganze Körper hat ungewohnt weh getan."

Am Freitag geht es zurück in die Heimat. Bluttests stehen auf dem Programm. Thiem will wissen, was mit seinem Körper nicht stimmt.

Umso höher ist Thiem eine kleine Geste anzurechnen, die für zwei kleine Fans in Melbourne die Welt bedeutete. Von Schmerzen geplagt ließ Thiem in Satz eins seine Frustration am Racket aus.

Er zerstörte den Schläger, schien der Verzweiflung nahe. Unter Applaus der Fans schupfte Thiem das kaputte Spielgerät auf die Zuschauerränge. Zwei junge Burschen fingen es und strahlten gemeinsam um die Wette.

Kleine Gesten wie diese in einer sportlich bitteren Stunde zeugen von Größe.

