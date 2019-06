Vettel-Bruder verliert bei 240 km/h die Motorhaube

Schock für Fabian Vettel! Der Bruder des Formel-1-Stars Sebastian Vettel erlebte auf dem Red Bull Ring in Spielberg einen bösen Crash, blieb allerdings unverletzt.

Doch was war passiert? Der 20-jährige Vettel-Bruder, der in seiner ersten Saison im ADAC GT Masters startet, war mit seinem Mercedes AMG GT3 in der letzten Runde mit einem Audi leicht kollidiert, dabei löste sich die Motorhaube. Vettel fuhr aber weiter.

Auf dem Weg zur Kurve zwei schlug es die Motorhaube dann bei rund 240 km/h nach oben und landete direkt vor der Windschutzscheibe. Der 20-Jährige konnte nichts mehr sehen.

Sofort stieg der Vettel-Bruder auf die Bremse, verlor die Kontrolle über seinen Mercedes und krachte in die Streckenbegrenzung. Der 20-Jährige kontne daraufhin aber selbst aus dem Auto klettern, blieb unverletzt.

Den Sieg holte sich Markus Pommer vor seinem Corvette-Kollegen Marvin Kirchhöfer.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)