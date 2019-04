Vier Rapid-Fäuste für ein Box-Hallelujah in Wien

Genug geredet, jetzt fliegen die Fäuste! Marcos Nader (29) und Gogi Knezevic (39) klären am Samstag vor 2.200 in der Erste-Bank-Arena, wer der beste Boxer im Land ist. Es geht um den "IBF International Champion" - und auch um die Ehre.

"Es steht viel auf dem Spiel", sagt Nader, dem die Rapid-Kicker Stefan Schwab, Philipp Schobesberger und Stephan Auer beim Training auf die Fäuste schauten. "Mit Auer schwitzte ich beim Bundesheer", klärt Ex-EU-Champ Nader auf. Die "Schlacht um Wien" lässt sich auch Rapid-Coach Didi Kühbauer nicht entgehen.

Knezevic geht in seinen 44. Profi-Kampf. Zu Tommee Profitt "Here I Am" kommt er in den Ring. Und dann? "Erleben die Fans was. Ich kämpfe oft blutig, werde die Seele im Ring lassen."

Wer gewinnt? "Sieg mit Handicap", sagt Nader zehn Wochen nach seinem Achillessehnenriss. Knezevic: "Er ist arrogant. Egal, wie es ausgeht. Jeder von uns muss ewig damit leben."

Das könnte Sie auch interessieren: